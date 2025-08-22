Jorge Ruvalcaba sobre la exigencia de Pumas; “En un club grande, lo único que vale es ser campeón”

Es una realidad que los Pumas no atraviesan su mejor momento, desde que Efraín Juárez asumió la dirección técnica.

La eliminación en la Fase de Grupos de la Leagues Cup y la poca cantidad de puntos (5) conseguidos en el torneo local, no permiten que exista tranquilad en el equipo de Efraín Juárez.

Luego de las primeras cinco jornadas del Apertura 2025 de la Liga MX, el conjunto auriazul apenas cuenta con una victoria (Querétaro), por lo que la obligación por ganar es cada vez más grande.

Aunque, al interior del vestuario universitario, son conscientes de lo que significa representar al Club Universidad Nacional, por lo que prefieren transformar esa presión en motivación.

“Siempre va a haber presión cuando juegas en un equipo grande como Pumas. En un club grande, uno aprende a vivir con eso; sabemos que lo [único] que vale es ser campeón y nosotros como equipo es lo que tanto esperamos”, declaró Jorge Ruvalcaba.

En conferencia de prensa, el extremo mexicano reconoció que el principal objetivo que tienen estos Pumas, para este torneo, es romper la racha de 14 años sin poder conquistar un título.

“Como plantel, [sabemos] que llegar a Play- In, cuartos de final o semifinales no te sirve de nada y el plan de todos aquí es el de poder levantar el trofeo”, se sinceró el futbolista universitario.

Sobre el momento que atraviesa y que le permitió ser convocado por Javier Aguirre, para el microciclo de preparación que tendrá la Selección Mexicana la próxima semana, Jorge Ruvalcaba aceptó que cada vez se siente “mejor físicamente y más cómodo jugando”, pero valoró que el juego de su equipo le ha “facilitado” sobresalir y ser cada vez más determinante.

“En tema de confianza, es mi mejor momento y creo que tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos como equipo todos los días, con la confianza que me ha dado el cuerpo técnico [porque] he podido jugar en mi posición tantos partidos seguidos”, expresó Jorge Ruvalcaba.