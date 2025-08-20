José Juan Macías se sincera en su presentación con los Pumas; "esperen cero expectativas de mí", es como debutar", lanzó JJ

Los Pumas presentaron a sus dos últimos refuerzos para este Apertura 2025. Los mexicanos José Juan Macías y Alan Medina se convirtieron oficialmente en jugadores del Club Universidad.

Sin embargo, las dudas por ambos futbolistas son mayores. Alan Medina, proveniente del Querétaro, no logró consolidarse en ninguno de sus pasados seis equipos, mientras que JJ ha vivido atormentado por sus constantes lesiones, varias de gravedad.

La realidad es innegable y José Juan lo acepta. Así lo manifestó en conferencia.

“La palabra que me describe ahora es agradecido, me fui a Europa a resolver el tema de lesiones, me siento en mi mejor forma física, eso es cosa del pasado. Esperen cero expectativas en mí, empiezo de cero, es como volver a debutar. Es la oportunidad de mi vida; agradecido y feliz, llego a un grande, no llego a cualquier otro club", declaró el surgido de Chivas.

Para Medina, llegar a Pumas también es una oportunidad inmejorable para seguir creciendo como futbolista. Sabe el reto que significa vestir la camiseta auriazul y se dice listo física y mentalmente.

"Para mí es una oportunidad, la de mi vida. Agradecido con el club, que se hayan fijado en mí, lo tomaré como es, la oportunidad de mi vida. Se lo voy a demostrar (a la afición) partido a partido, tener esa relación con el aficionado y todos los que han confiado conmigo”, aseveró el extremo.

Con 25 años y una larga lista de lesiones, Macías ha disputado contados encuentros en los últimos dos años, pero confía en que los Pumas puedan ser un club para consolidarse.

“Mentalmente bien, soy creyente y agradecido. No cambiaría mis lesiones y lo que estoy pasando, mentalmente me hizo fuerte, pude valorar muchas cosas que no se valoran principalmente. Lloré cuando supe que venía a Pumas", concluyó José Juan.