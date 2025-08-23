Más Información

América vs Barcelona: Horario y canales para ver EN VIVO el Campeonas Tour 2025; este domingo 24 de agosto

Video: Sergio Canales le hace un GOLAZO a Necaxa; el mediocampista de Monterrey metió un gol olímpico

Resultado: Pachuca y León empatan en choque de hermanos; solo anotaron desde los once pasos

Liga MX: Monterrey vs Necaxa- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Los Diablos Rojos del México dan detalles del menor impactado por pelota en su estadio; está fuera de peligro

hizo un golazo en el partido entre Monterrey y Necaxa. El mediocampista español puso en evidencia toda la técnica individual que tiene en su botín izquierdo con un tanto que dejó a la afición en el estadio BBVA con la boca abierta.

Rayados tenía ventaja mínima sobre Necaxa en el choque de la Jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde los primeros minutos del partido. La ofensiva regia seguía al ataque y al minuto 20 consiguió un tiro de esquina, mismo que “El Mago” convirtió en gol.

Perfilado con su pierna zurda, Canales impactó el esférico con la intención total de que su trayectoria cerrara hacia el arco. El guardameta argentino, Ezequiel Unsain, estaba adelantado en su área chica y el balón terminó en las redes, en un gol que hizo estallar al estadio BBVA, ante la incredulidad de los testigos, quienes se rindieron en aplausos para el español.

