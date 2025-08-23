Video: Sergio Canales le hace un GOLAZO a Necaxa; el mediocampista de Monterrey metió un gol olímpico

Sergio Canales hizo un golazo en el partido entre Monterrey y Necaxa. El mediocampista español puso en evidencia toda la técnica individual que tiene en su botín izquierdo con un tanto que dejó a la afición en el estadio BBVA con la boca abierta.

Rayados tenía ventaja mínima sobre Necaxa en el choque de la Jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX desde los primeros minutos del partido. La ofensiva regia seguía al ataque y al minuto 20 consiguió un tiro de esquina, mismo que “El Mago” convirtió en gol.

Lee también Resultado: Pachuca y León empatan en choque de hermanos; solo anotaron desde los once pasos

Perfilado con su pierna zurda, Canales impactó el esférico con la intención total de que su trayectoria cerrara hacia el arco. El guardameta argentino, Ezequiel Unsain, estaba adelantado en su área chica y el balón terminó en las redes, en un gol que hizo estallar al estadio BBVA, ante la incredulidad de los testigos, quienes se rindieron en aplausos para el español.