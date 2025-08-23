Resultado: Pachuca y León empatan en choque de hermanos; solo anotaron desde los once pasos

Pachuca se plantó en el estadio León en busca de mantener su permanencia en la cima del campeonato. El conjunto hidalguense salió de la casa de los Panzas Verdes con un solo punto, producto de un insípido empate.

Apenas a los 10 minutos de juego el colombiano Stiven Barreiro derribó en el área chica al brasileño Alemão. El árbitro del partido, Adonai Escobedo tuvo que recurrir al Video Assistant Referee (VAR, por sus siglas en inglés) para marcar la pena máxima a favor de los Tuzos. Ousamma Idrissi canjeó la falta por el primer — y único — gol de Pachuca en el encuentro.

¿Tienen dudas de cómo se cobra un penal? Pregúntenle a Oussama Idrissi.



Aquí les dejo el primero de los @Tuzos.

El neerlandés de 29 años anotó su primer gol del torneo Apertura 2025 de la Liga MX mismo que representó la ventaja parcial de los hidalguenses. A minutos antes del pitazo del medio tiempo, Escobedo marcó, sin duda, una falta dentro del área del Pachuca.

El panameño Ismael Díaz buscaba una acción de peligro cuando el mexicano Brian García lo recargó por el costado y Escobedo interpretó que la acción era suficiente para marcar tiro penal a favor del León. El propio Díaz convirtió el tiro penal y ambas escuadras cerrarían las cifras definitivas antes del medio tiempo.

¡Enorme cobro del Príncipe!



Aquí les dejo el gol de Ismael Díaz de León con el que lo empató el @clubleonfc.

Ambas escuadras intentaron llegar al arco rival, pero el complicado clima húmedo que azotó a la ciudad de León dificultó el ritmo de juego para ambas escuadras. Al 78’ la esperanza hidalguense creció con la expulsión de Valentín Gauthier. Pachuca se fue encima sobre León, pero los esmeraldas lograron cerrar su arco y quedarse con un empate ante el conjunto que llegó líder a la Jornada 6 del Apertura 2025.