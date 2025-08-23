Más Información

Resultado: Pachuca y León empatan en choque de hermanos; solo anotaron desde los once pasos

Liga MX: Monterrey vs Necaxa- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Los Diablos Rojos del México dan detalles del menor impactado por pelota en su estadio; está fuera de peligro

Liga MX: León vs Pachuca- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Óscar Valdez pone a Marco Verde como la próxima cara del boxeo; "El cielo es el límite para él"

Pachuca se plantó en el estadio León en busca de mantener su permanencia en la cima del campeonato. El conjunto hidalguense salió de la casa de los Panzas Verdes con un solo punto, producto de un insípido empate.

Apenas a los 10 minutos de juego el colombiano Stiven Barreiro derribó en el área chica al brasileño Alemão. El árbitro del partido, tuvo que recurrir al Video Assistant Referee (VAR, por sus siglas en inglés) para marcar la pena máxima a favor de los Tuzos. Ousamma Idrissi canjeó la falta por el primer — y único — gol de Pachuca en el encuentro.

El neerlandés de 29 años anotó su primer gol del torneo Apertura 2025 de la Liga MX mismo que representó la ventaja parcial de los hidalguenses. A minutos antes del pitazo del medio tiempo, Escobedo marcó, sin duda, una falta dentro del área del Pachuca.

El panameño Ismael Díaz buscaba una acción de peligro cuando el mexicano Brian García lo recargó por el costado y Escobedo interpretó que la acción era suficiente para marcar tiro penal a favor del León. El propio Díaz convirtió el tiro penal y ambas escuadras cerrarían las cifras definitivas antes del medio tiempo.

Ambas escuadras intentaron llegar al arco rival, pero el complicado clima húmedo que azotó a la ciudad de León dificultó el ritmo de juego para ambas escuadras. Al 78’ la esperanza hidalguense creció con la expulsión de Valentín Gauthier. Pachuca se fue encima sobre León, pero los esmeraldas lograron cerrar su arco y quedarse con un empate ante el conjunto que llegó líder a la Jornada 6 del Apertura 2025.

