Esposa de Sergio Canales denuncia amenazas contra su familia; las recibió vía redes sociales

La esposa de Sergio Canales, Cris Llorens, compartió en su Instagram los desafortunados mensajes que recibió por mensaje directo, donde un internauta le deseaba la muerte a ella y a su familia.

A pesar de los comentarios tan fuertes que recibió, Llorens aprovechó para dejarle un mensaje positivo a ese usuario que le deseo la muerte. Además, expresó su visión sobre las futuras generaciones, las cuales espera crezcan de manera diferente.

"No me puedo imaginar lo que tiene debe de pasar una persona para desearle la muerte a otra. Justo por eso debemos actuar para cambiar las cosas. Por gente así necesitamos criar una nueva generación consciente, que ponga límites, que no repita violencias. Te mando luz, aunque no la hayas pedido, parece que la necesitas", escribió.

Las amenazas que recibió la esposa de Sergio Canales / Foto: Especial

Esto se viralizó en redes, donde algunas cuentas de la comunidad de Rayados rechazó lo sucedido, pidiendo que se haga algo al respecto. De momento, ni el club ni el jugador se han expresado sobre lo sucedido.

Futbol mexicano manchado por amenazas

A lo largo de estos días se han registrado dos casos que están vinculados a amenazas de muerte. La árbitra Katia Itzel García y el futbolista de Pumas Álvaro Angulo, fueron las víctimas de otros mensajes de odio.

En el caso de la silbante, esto sucedió debido a su participación como árbitra central del partido entre Rayados de Monterrey contra Cincinnati, donde su actuación no fue del agrado de un aficionado, que la amenazó de muerte.

Denunciará ante las autoridades. Foto: Especial

Efraín Juárez, técnico de Pumas, reveló que su futbolista también había sido blanco de estos ataques, y de acuerdo con el entrenador, estas amenazas provienen de Argentina, ya que Angulo no salió de la mejor forma de Independiente.

La Liga MX comenzó una investigación respecto al caso de Katia Itzel, por lo que se espera haya una pronta resolución, y que no quedé impune la persona que mandó esos mensajes.