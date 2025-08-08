Después de haber revelado el millonario contrato de Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul, David Faitelson ha estado en el ojo del huracán y esta vez volvió a revelar una información respecto una cuenta bancaria en Luxemburgo, que está a nombre de " un tal Iván Alonso".

El propio talento de TUDN ha asegurado que no sabe si esa cuenta sea propiedad del directivo de Cruz Azul, a quien ha señalado por los temas escabrosos que derivaron en su salida de los Tuzos del Pachuca hace unos años.

Durante el programa de "La Perrada", Faitelson habló sobre los documentos que tiene en su posesión, haciendo énfasis en la cuenta antes mencionada.

"Tengo documentos de una cuenta bancaria a nombre de Iván Alonso en un banco de Luxemburgo, en la que se manejan 3 millones de dólares al mes", comentó.

"No tengo forma de probar que ese dinero sea producto de algo ilegal, puede ser que se trate de sus ahorros", agregó el periodista.

Documentos en posesión de Faitelson no salieron de Cruz Azul

El reportaje sobre el estratosférico contrato del delantero griego de La Máquina prendió las alarmas en las altas esferas de la cooperativa celeste, ya que existe inquietud sobre la forma en la que David Faitelson obtuvo toda esa información.

Respecto a este tema, el ex de ESPN aseguró que la filtración de los documentos no provienen de alguien dentro de la institución, la cual anunció una investigación para llegar al fondo de este suceso.

"Están muy preocupados por eso. En realidad, por preocuparse cómo han gastado la plata, si la han gastado bien".

De acuerdo con el propio comentarista, todavía está pensando en cómo dar a conocer la demás información que tiene en sus manos, la cual podría seguir dañando la imagen del Cruz Azul, así como al propio Iván Alonso.