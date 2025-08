Cruz Azul: Víctor Velázquez tomará medidas legales contra quienes filtraron el contrato de Giorgos Giakoumakis

Hace unos días, el periodista David Faitelson reveló el contrato del futbolista Giorgos Giakoumakis con Cruz Azul, con la intención de señalar los millones de dólares que invirtió la Máquina en un jugador que no respondió con goles dentro de la cancha lo que se pagó por él. Este martes, en entrevista con Futbol Picante, el presidente del equipo, Víctor Velázquez, habló al respecto y aseguró que tomará medidas legales contra los responsables de filtrar el documento.

En el video que compartió en redes sociales, el conductor de Televisa dio a entender que el director deportivo del Cruz Azul, Iván Alonso, sería uno de los beneficiados de las negociaciones entre club y futbolista. Velázquez, reveló que confía que no fue la gente que trabaja en la Cooperativa quienes filtraron el contrato.

"Estoy un 98 por ciento seguro de que no salió de la Cooperativa, ya que ese contrato lo resguardan dos personas nada más en La Noria y en su momento platicamos con ellas cómo estaba resguardado, quién tuvo acceso a ese contrato y estamos prácticamente seguros que no salió de la institución", respondió Velázquez a Javier Alarcón, quien preguntó si la filtración no fue desde las entrañas del club.

Sobre la decisión de tomar medidas legales contra los responsables, el presidente de la Máquina declaró que "el contrato cuenta con una cláusula de confidencialidad, la cual se rompió. Cruz Azul, la MLS, la FMF y el jugador contaban con los contratos, estamos investigando su origen y tomaremos las medidas legales correspondientes", agregó.

Con una indirecta a David Faitelson, Velázquez explicó por qué el conjunto cementero invierte esa cantidad de dinero en refuerzos y cuestionó que se lleven a cabo este tipo de filtraciones.

"Es algo que no beneficia en nada al futbol mexicano que se ventilen contratos, por misma seguridad de las partes que firman el contrato, no tiene nada de trascendente firmar un contrato de esta naturaleza ya que siempre buscamos elevar el nivel de la Liga MX, los equipos hacemos operaciones costosas. ¿Cuánto podría costar Gignac, Ramos, Correa?, pero el hecho de estar ventilando no sé qué es lo que se busque y hasta dónde se puede llegar con ese tipo de acciones que no beneficia en nada y sí perjudica seriamente al futbol mexicano", respondió.

