David Faitelson aclara su relación con 'Billy' Álvarez; "Nunca le pedí ni me dio un centavo o favor"

El 26 de octubre de 2023, David Faitelson sorprendió a todos con la entrevista que le dio Billy Álvarez, quien era prófugo de la justicia por estar vinculado a presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, y desde entonces ha sido cuestionada su relación con el expresidente de la cooperativa Cruz Azul y del equipo cementero.

s del contrato del futbolista griego Giorgos Giakoumakis, la afición cementera volvió a arremeter contra el conductor de Televisa, cuestionando su integridad e intereses tras llevar a cabo dicha publicación; sin embargo, este miércoles Faitelson volvió a aclarar su relación con Álvarez y aseguró que "no tiene nada en contra" de la actual directiva celeste.

"No tengo nada contra Cruz Azul, no tengo nada contra la Cooperativa, la conocí a través de Billy Álvarez, no tengo nada que me una a Billy Álvarez, nunca le pedí ni me dio un centavo, nunca le pedí ni me dio un favor, era una relación entre periodista y directivo", aseguró el periodista deportivo.

Al hablar de la directiva actual, confesó que "recientemente me involucré con Cruz Azul por la amistad que tenía con Eder Velázquez (...) y fue él quien me presentó a Víctor Velázquez (...) si él es el hombre que puede llevar a la empresa y al club a otros niveles, bienvenido".

Finalmente, aseguró que "tampoco tengo nada contra Iván Alonso, lo conozco poco. Es un directivo que salió con muchos rumores del Pachuca, pero no tengo nada que pueda comprobar en este momento", lo cual generó polémica ya que en el video que publicó del contrato de Giakoumakis dio a entener que el uruguayo se beneficiaba de las negociaciones entre Cruz Azul y futbolistas.

DAVID FAITELSON REVELA POR QUÉ FILTRÓ EL CONTRATO DE GIORGOS GIAKOUMAKIS

En el mismo video, Faitelson confesó que "el tema de Giakoumakis y la filtración de sus documentos no vino de nadie de Cruz Azul, se los puedo jurar, vino desde afuera y yo consideré que periodísticamente era interesante hacer notar un gasto que me parecía excesivo para un jugador que estaba a punto de cumplir 30 años y que parecía que estaba predestinado a fracasar".

"Hago mi trabajo, soy periodista. A veces me equiovoco, a veces puedo decir algo interesante, pero les juro que mi sinceridad es íntegra, no me debo a ningún tipo de interés con nada ni con nadie, que quede bien claro", concluyó.

