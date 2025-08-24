Cruz Azul conquista los mejores MEMES tras vencer al Toluca; las redes sociales celebran su victoria

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón ya encontró el camino de la victoria y continúa en plan grande durante el inicio del Apertura 2025 de la Liga MX.

La Máquina se impuso (1-0) al Toluca en el estadio Olímpico Universitario y sumó tres puntos más que valiosos en la Jornada 6.

Con solitaria anotación de Luka Romero en el minuto 78, el equipo celeste derrotó a los Diablos Rojos en un tormentoso partido en la Ciudad de México.

El conjunto de La Noria volvió a demostrar solidez y acumuló su cuarta victoria de manera consecutiva, por lo se metió en la lucha directa por la cima de la clasificación.

Con los 12 puntos conseguidos en las últimas cuatro fechas del torneo local, Cruz Azul llegó a 14 unidades, gracias a los empates que consiguió en el inicio del Apertura 2025.

De esta manera, La Máquina de Nicolás Larcamón escaló hasta la segunda posición de la tabla general y se quedó a un punto del superlíder, el Monterrey.

Con 13 goles en seis partidos, los Celestes tienen la segunda mejor ofensiva del torneo, al igual que los Rayados y el Toluca, únicamente son superados por los Tigres con 15 anotaciones.

En la parte defensiva, el Cruz Azul cuenta con la tercera menor cantidad de tantos recibidos (7), sólo por detrás del América (4) y del Pachuca (5).

De esta manera, La Máquina luce cada vez más aceitada y encaminada en la senda de la victoria, lo que será fundamental para sus siguientes compromisos.

El Cruz Azul estará visitando a las Chivas en la próxima jornada y después al Pachuca, es decir, tendrá dos salidas de manera consecutiva.

Por tal motivo, los puntos conseguidos hasta el momento son fundamentales para encarar sus siguientes compromisos.

Sobre todo, porque los equipos rivales buscarán quitarle el invicto a la escuadra de Nicolás Larcamón.

Solamente, Cruz Azul y América no conocen lo que significa perder en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Cruz Azul conquista los mejores MEMES tras vencer al Toluca

Luka Romero hoy con Cruz Azul: pic.twitter.com/eQjElGfpiF — LosDelAzul (@losdelazul) August 24, 2025