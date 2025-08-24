Pumas vs Puebla: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Liga MX; HOY, domingo 24 de agosto

Los Pumas de Efraín Juárez saltan al escenario para enfrentarse al Puebla, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El conjunto auriazul recibe a La Franja en el estadio Olímpico Universitario este domingo 24 de agosto, con la obligación de ganar.

Los del Pedregal necesitan urgentemente sumar de a tres para no rezagarse en la tabla general y meterse en la pelea directa por los boletos a la Liguilla.

El Club Universidad Nacional apenas cuenta con 5 de los 15 puntos que se han disputado hasta el momento, por lo que se encuentra ubicado en la posición número 13 de la clasificación.

Es decir, que, de momento, los Pumas están más cerca del fondo de la tabla que la zona de Liguilla directa, así que la victoria es indispensable para sus aspiraciones de avanzar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Si el equipo de Efraín Juárez consigue las tres unidades ante La Franja, podría escalar hasta la octava o novena posición, dependiendo de la diferencia de goles.

De esta manera, el triunfo es fundamental para su causa porque, de lo contrario, podrían terminar entre los últimos lugares de la tabla con la combinación de otros resultados.

Por su parte, el Puebla, que estará estrenando director técnico en la figura de Hernán Cristante, se encuentra con la necesidad de salir del fondo de la clasificación, por lo que una victoria le permitiría subir varios escalones e, incluso, superar a los Pumas.

Cabe resaltar que el Club Universidad Nacional no ha perdido ni un solo partido en sus últimos cuatro enfrentamientos con La Franja, con un saldo de cuatro triunfos consecutivos.

Horario y canales para ver EN VIVO Pumas vs Puebla de HOY