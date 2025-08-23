Uno de los fichajes de Pumas para este mercado fue José Juan Macías, pero su llegada ha sido muy criticada por los aficionados, así como por José Luis Sánchez Sola, mejor conocido como 'Chelís'.

En su presentación con el cuadro auriazul, Macías reconoció que esta oportunidad puede ser la última en su carrera para mostrar de qué está hecho, aunque también sorprendió al decir que no deben de esperar mucho de él.

"Esperen cero expectativas en mí, empiezo de cero, es como volver a debutar", aclaró el canterano de Chivas.

La última aventura de JJ Macías en Liga MX fue con Santos Laguna, club en el que pasó una gran cantidad de días lesionado y donde se perdió múltiples juegos. Las lesiones han sido una constante en la carrera del atacante mexicano, por esa razón estuvo poco más de seis meses sin jugar de manera profesional.

Macías asegura que su carrera como profesional ha terminado. Foto: jjmacias9.

¿Qué dijo el Chelís sobre Macías?

En el programa '3 en la banca' el extécnico del Puebla habló sobre este tema, dejando en evidencia su molestar con la decisión de Pumas de traer a un futbolista que ha pasado varios días lesionado, además de criticar al club por no apostar en su cantera.

"Que no tiene, madre, que Pumas no tenga un centro delantero y fuerzas básicas que sustituyan a Macías. Eso es infame".

De acuerdo con reportes, los felinos siguen explorando opciones para su delantera, pero decidieron traer a JJ para ser una alternativa más para Efraín Juárez.

El Chelís también argumentó que los refuerzos de Pumas no está dándole atención a sus fuerzas básicas, pues considera solamente buscan nombres llamativos que no nutren del todo su proyecto deportivo.