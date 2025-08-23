Chivas se roba los mejores MEMES tras rescatar empate con Tijuana; las redes sociales reaccionan

Las Chivas de Gabriel Milito siguen sin poder levantar la cabeza y atraviesan un momento más que complicado.

El Rebaño volvió a fallar en el Apertura 2025 de la Liga MX, al no poder derrotar al Tijuana en la Jornada 6.

Empate (3-3) más que vibrante fue el que protagonizaron los rojiblancos y los Xolos en el estadio Caliente.

Sin embargo, para las exigencias de una institución como la tapatía, el resultado en La Frontera es más que negativo.

Sobre todo, porque las Chivas no viven el mejor momento y la necesidad de obtener victorias es cada vez más grande.

El Rebaño rescató un punto que le supo a gloria porque todo parecía indicar que se llevaría una escandalosa goleada ante el equipo de Sebastián Abreu.

En el minuto 64, la escuadra rojiblanca ya se encontraba abajo en el marcador por tres anotaciones; sin embargo, logró reponerse y, de manera agónica, le quitó el triunfo a los Xolos en su propia casa.

Chivas se roba los mejores MEMES tras rescatar empate con Tijuana

