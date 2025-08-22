Más Información

Chivas rescata el empate ante los Xolos de Tijuana; Gilberto Mora firma un doblete

Diana Shnaider es la primera finalista del Abierto GNP Seguros; busca su quinto título en WTA

Así fue el gol de Gilberto Mora contra las Chivas; el juvenil mexicano sigue encendido

Querétaro vence al Atlético de San Luis y se queda con el Clásico de la 57; los Gallos Blancos consiguen su primera victoria

Juárez viene de atrás y le arrebata la victoria a Santos Laguna; remonta en la sexta fecha del Apertura 2025

El "Rebaño Sagrado" de tardó en despertar. Sin embargo, pese a que la victoria de los "Xolos" de Tijuana se sentía cercana, los rojiblancos rescataron el empate (3-3) en el Estadio Caliente.

Imparable, al juvenil Gilberto Mora solo le bastaron cuatro minutos para abrir el marcador en favor de los "Xolos". El doblete llegó en el segundo tiempo del compromiso, durante el 67', cuando Mora remató dentro del área.

En un inicio, la hazaña del juvenil se inclinó más bien hacia un autogol de Luis Romo. Sin embargo, tras una revisión en el VAR, se determinó el doblete de Mora.

En breve más información.

