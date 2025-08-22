Chivas rescata el empate ante los Xolos de Tijuana; Gilberto Mora firma un doblete

El "Rebaño Sagrado" de Chivas tardó en despertar. Sin embargo, pese a que la victoria de los "Xolos" de Tijuana se sentía cercana, los rojiblancos rescataron el empate (3-3) en el Estadio Caliente.

Imparable, al juvenil Gilberto Mora solo le bastaron cuatro minutos para abrir el marcador en favor de los "Xolos". El doblete llegó en el segundo tiempo del compromiso, durante el 67', cuando Mora remató dentro del área.

En un inicio, la hazaña del juvenil se inclinó más bien hacia un autogol de Luis Romo. Sin embargo, tras una revisión en el VAR, se determinó el doblete de Mora.

