Así fue el gol de Gilberto Mora contra las Chivas; el juvenil mexicano sigue encendido

Gilberto Mora no para. El joven volante de los Xolos de Tijuana abrió el marcador en el estadio Caliente frente a las Chivas del Guadalajara.

Corrían apenas cinco minutos de haber iniciado el encuentro y la joven sensación de la Liga MX convirtió su segundo gol del torneo frente al Rebaño.

Ramiro Árciga condujo el balón por la banda derecha, entró al área y lo que parecía un balón fácil para la zaga rojiblanca se convirtió en una increíble desatención que aprovechó Gil.

El joven jugador de 16 años llegó de atrás para vencer al ‘Tala’ Rangel y adelantar a los fronterizos del uruguayo Sebastián Abreu, que quieren hilar su cuarto partido sin derrota.

Gilberto Mora también convirtió en la fecha anterior frente a los Tuzos de Pachuca; además hizo goles en la Leagues Cup y se ha convertido en uno de los favoritos de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

