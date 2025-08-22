Rubén Duarte lanza contundente mensaje a José Juan Macías y Alan Medina; los nuevos refuerzos de Pumas ya tienen presión

José Juan Macías y Alan Medina fueron presentados como nuevos refuerzos de los Pumas, ante la necesidad de tratar de cubrir el importante número de bajas (9) que sufrieron para el Apertura 2025.

Sin embargo, la llegada de ambos futbolistas mexicanos sorprendió a propios y extraños porque ninguno se encuentra en su mejor momento futbolístico.

A su llegada a la institución auriazul, los dos jugadores reconocieron que se encontraban ante una oportunidad única, por lo que se comprometieron a demostrar que con capaces de jugar en uno de los cuatro grandes del futbol mexicano.

Rubén Duarte, como uno de los líderes del vestuario universitario, les dedicó un mensaje a sus nuevos compañeros para que sean conscientes del equipo al que representan.

“Venir a Pumas es la oportunidad de su vida, conlleva una responsabilidad muy grande [porque] es una institución gigante en el país. Como lo dijo el míster (Efraín Juárez), quien llegue a Pumas tiene que venir porque quiere pelear y luchar y sentir el escudo y la camiseta”, sentenció el defensa central español.

El zaguero auriazul mencionó que el equipo se encuentra en “un proceso que no es fácil”, por la salida de tantos futbolistas, pero aceptó que lo más importante es explotar las cualidades individuales de cada integrante de la plantilla para que los “objetivos sean los mejores al final del torneo”.

“Queremos rendimiento inmediato, para eso han venido jugadores de nivel que nos van a ayudar mucho para que sigamos creciendo y que el club esté donde en verdad se merece, que es arriba. Hay que hacernos fuertes individualmente para que colectivamente seamos un grupo fuerte y que, con las características de cada uno, aportemos el máximo posible para estar en la zona alta de la clasificación al final del torneo”, puntualizó Rubén Duarte.