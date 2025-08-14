Gerardo Galindo confía en proyecto de Efraín Juárez y Miguel Mejía Barón en Pumas; "quieren que le vaya bien al club porque lo aman"

De la mano de Miguel Mejía Barón, como vicepresidente deportivo, y Efraín Juárez, como director técnico, los Pumas buscan regresar al éxito que les permitió ser considerados uno de los equipos más importantes en el futbol mexicano.

Han pasado 14 años desde el más reciente título que conquistaron, por lo que urgentemente deben volver a ser campeones.

Gerardo Galindo surgió de La Cantera y levantó tres trofeos en los 10 años que defendió la camiseta auriazul, por lo que es consciente de lo que el equipo necesita.

“Gente que ama al club, que lo conoce, que se muere por estar ahí, por hacer algo importante... Hacer cosas por los jóvenes, por La Cantera y dejar campeonatos para la afición. Gente que lo único que quiere es que le vaya bien al club”, mencionó el exvolante.

El originario de Cuernavaca, Morelos confía en que Mejía Barón y Juárez son los indicados para regresar al conjunto a la gloria.

“El doctor [Mejía Barón] sabe lo que hay que mejorar. Si le dan la oportunidad realmente a él y se le toma en cuenta, sin duda puede hacer un cambio importante. Aplaudo que esté Efraín, que se le dé la oportunidad a la gente que es de casa, [porque] ha habido muchos técnicos extranjeros”, dijo.

El exfutbolista platicó sobre lo que representa que Juárez (Pumas), Jaime Lozano (Pachuca) y Gonzalo Pineda (Atlas), tres técnicos con ADN auriazul, recibieran la oportunidad de iniciar el torneo. Aunque Pineda ya fue cesado del club jalisciense.

“Esto nos da a entender que Pumas sigue siendo una escuela, no solamente para jugadores, sino también para entrenadores”, afirmó. “Tienen esa esencia, ese perfil y esa mentalidad de ser una persona capaz”.