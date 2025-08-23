Rodolfo Rotondi ha dejado los errores y polémicas atrás; quiere la décima con Cruz Azul

Las derrotas suelen dejar cicatrices, pero también forjan carácter. Rodolfo Rotondi lo sabe. La final perdida contra América en el Clausura 2024 y la semifinal del Apertura 2024, donde volvieron a caer ante las Águilas, fueron momentos que marcaron su carrera, pero se ha levantado y está consciente de que la deuda con Cruz Azul se pagará con llegar a la meta: Ganar la Liga.

“Me ha tocado vivir esas situaciones, creo que la que más me dolió fue la semifinal, porque veníamos de la final con una jugada polémica y me volvió a tocar estar de nuevo en ojo de la tormenta… pero vino el premio que fue el campeonato de Concachampions y eso fue algo increíble”, dijo el argentino.

El dolor de aquella eliminación no tardó en transformarse en alivio al ganar la Copa de Campeones de la Concacaf. Para Rotondi, aquella noche fue el premio a tanto esfuerzo. “Sentí un desahogo muy grande, porque no se daba el título, nos quedábamos cerca”.

El sentimiento que lo sacudió en Concacaf lo quiere repetir en la Liga MX, el trofeo que La Máquina desea. “Es un sueño, es algo que anhelo, que visualizo y espero que en algún momento se pueda hacer realidad”, confesó con ilusión.

La camiseta de Cruz Azul pesa, y él lo sabe. No se trata sólo de competir, sino de responder a la exigencia. “Sabemos lo que genera la institución, la exigencia que tenemos, es lo que te hace querer ser mejor cada día y llegar a la meta”, aseguró.