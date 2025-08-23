Más Información

Cruz Azul vs Toluca: Horario y transmisión de la Jornada 6 de la Liga MX; HOY, sábado 23 de agosto

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 6 del Apertura 2025; HOY, sábado 23 de agosto

Chivas se roba los mejores MEMES tras rescatar empate con Tijuana; las redes sociales reaccionan

Abierto GNP Seguros: Semifinal y final se jugarán hoy, sábado 23 de agosto; la lluvia postergó los partidos

Rodolfo Rotondi ha dejado los errores y polémicas atrás; quiere la décima con Cruz Azul

Este sábado continúa la actividad de la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la con cuatro partidos atractivos, donde destaca el choque entre el Cruz Azul y el campeón vigente, Toluca, en el estadio Olímpico Universitario.

Afortunadamente para los aficionados del futbol mexicano, tres de los cuatro partidos serán transmitidos por televisión abierta.

El primer partido del día lo protagonizan León y Pachuca, en un duelo de "hermanos" donde los Tuzos buscarán mantenerse en la cima del campeonato, aunque la Fiera desea meterse a zona de clasificación.

Más tarde, y a la misma hora, los Rayados de Monterrey recibirán al Necaxa en el Gigante de Acero mientras los Tigres visitarán al Mazatlán en El Encanto.

Finalmente, el Cruz Azul será anfitrión de los Diablos Rojos en el duelo más atractivo de la jornada.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 6 DEL APERTURA 2025?

León vs Pachuca

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: Tubi

Monterrey vs Necaxa

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Mazatlán vs Tigres

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: Azteca 7, Tubi

Cruz Azul vs Toluca

  • Hora: 21:05 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

