Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 6 del Apertura 2025; HOY, sábado 23 de agosto

Este sábado continúa la actividad de la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro partidos atractivos, donde destaca el choque entre el Cruz Azul y el campeón vigente, Toluca, en el estadio Olímpico Universitario.

Afortunadamente para los aficionados del futbol mexicano, tres de los cuatro partidos serán transmitidos por televisión abierta.

Lee también Chivas se roba los mejores MEMES tras rescatar empate con Tijuana; las redes sociales reaccionan

El primer partido del día lo protagonizan León y Pachuca, en un duelo de "hermanos" donde los Tuzos buscarán mantenerse en la cima del campeonato, aunque la Fiera desea meterse a zona de clasificación.

Más tarde, y a la misma hora, los Rayados de Monterrey recibirán al Necaxa en el Gigante de Acero mientras los Tigres visitarán al Mazatlán en El Encanto.

Finalmente, el Cruz Azul será anfitrión de los Diablos Rojos en el duelo más atractivo de la jornada.

Lee también Rodolfo Rotondi ha dejado los errores y polémicas atrás; quiere la décima con Cruz Azul

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 6 DEL APERTURA 2025?

León vs Pachuca

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Tubi

Monterrey vs Necaxa

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Mazatlán vs Tigres

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Tubi

Cruz Azul vs Toluca

Hora: 21:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Lee también Rodolfo Rotondi recuerda sus inicios que lo hicieron inquebrantable; todo comenzó en Newell’s Old Boys