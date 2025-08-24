Para Alberto García Aspe, Efráin Juárez es el técnico ideal para Pumas; esto dijo el histórico exjugador

”Cayó como anillo al dedo”. Con esa contundente frase, Alberto García Aspe describe el arribo de Efraín Juárez al banquillo de Pumas de la Universidad.

El icónico canterano auriazul aseguró para EL UNIVERSAL DEPORTES que el mexicano fue la elección perfecta para el club, ya que se ha encargado de “revivir la esencia” del equipo.

“Se hizo en CU [Efraín Juárez], les ha transmitido lo que es la Cantera, cómo tienes que representar a Pumas, que es esa garra y esa lucha”, remarcó Aspe.

Los universitarios han mostrado mejoría con respecto al torneo pasado, algo que reconoce el exvolante, pero también destaca que algunos futbolistas siguen sin hacer clic con el resto de sus compañeros. “Hay algunos jugadores que falta que tengan un mejor funcionamiento, y que mejoren su nivel futbolístico, pero sí veo que Pumas podría mejorar y trascender en este torneo”, consideró.

Para el Apertura 2025, Pumas ha traído a seis futbolistas, destacando las llegadas de Keylor Navas y Aaron Ramsey. El armado del plantel ha dejado con un grato sabor de boca a García Aspe, quien ve a los universitarios con una interesante combinación de juventud y experiencia. “Han contratado ciertos jugadores interesantes que pueden ayudar al equipo. Hay experiencia, hay juventud y creo que Pumas puede hacer un mejor torneo que los anteriores”.

Mas, a pesar de mostrar su positivismo, García Aspe deja en el aire la posibilidad de ver a los Pumas alzar el título de este semestre. “No sé si van a llegar a ser campeones. Hay planteles que son favoritos, pero me da gusto ver que han ido mejorando”.