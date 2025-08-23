Más Información

Resultado: Monterrey es nuevo líder del futbol mexicano; goleó en casa a Necaxa

Lluvia retrasa el Cruz Azul vs Toluca en Ciudad Universitaria; el partido arrancará 30 minutos tarde

Liga MX: Cruz Azul vs Toluca - EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

América vs Barcelona: Horario y canales para ver EN VIVO el Campeonas Tour 2025; este domingo 24 de agosto

Video: Sergio Canales le hace un GOLAZO a Necaxa; el mediocampista de Monterrey metió un gol olímpico

Mientras la lluvia cae en el Estadio Olímpico Universitario, la "Máquina" de recirá la visita del vigente campeón del balompié mexicano: los "Diablos Rojos" de Toluca.

En duelo correspondiente a la sexta fecha del Apertura 2025, ésta será la primera vez que ambas escuadras se hacen frente en Ciudad Universitaria, hogar de los celestes desde enero del presente año.

Para este compromiso, el estratega de los cementeros —Nicolás Larcamón— adelantó que: "Cruz Azul se siente siempre en casa por la fuerza que nos acompaña en todos lados. Es importante mantener la fortaleza en nuestra localía; es algo clave para la fase regular y la liguilla. El compromiso cada vez que estamos en CU tiene que ver con nuestra afición. Es un lugar en el que tenemos entrega total".

De los últimos cinco encuentros que han disputado, el saldo ha sido de dos empates, dos victorias para los "Diablos Rojos" y uno para la "Máquina".

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Olímpico Universitario

