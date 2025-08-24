Ausencia de Faitelson en partido del Cruz Azul genera dudas; ¿Lo vetaron?

Cruz Azul enfrentó este sábado al Toluca en el duelo correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2026, donde la ausencia de David Faitelson en la transmisión de TUDN despertó dudas entre los internautas.

Mientras corrían los minutos del partido, algunos usuarios de redes sociales comenzaron a preguntarse sobre por qué Faitelson no estaba presente en el juego más relevante de la jornada.

Algunos comenzaron a especular sobre una posible prohibición de estar en los duelos de La Máquina.

Lee también: Hijo de José Ramón Fernández critica duramente a David Faitelson; "Por dinero vende hasta a su jefa"

Faitelson suele aparecer en los partidos más atractivos de cada jornada, y últimamente había sido un regular en los partidos de La Máquina, pero parece que las últimas publicaciones contra el club celeste le pasaron factura.

En semanas pasadas, el exmiembro de ESPN publicó un reportaje hablando del millonario contrato de Giorgos Giakoumakis, pero su golpe fue más hacia Iván Alonso, directivo del Cruz Azul.

El comentarista puso en duda la gestión del directivo cruzazulino, infiriendo que existen ciertas irregularidades con ciertos fichajes y contratos.

Lee también: Iván Ramiro Córdoba sobre Johan Vásquez: "Se encuentra forjando un camino hacia un equipo grande"

Este tema habría sido el factor por el que Faitelson no apareció en el equipo de transmisión del partido de Cruz Azul vs Toluca. Sin embargo, no hay nada oficial sobre la ausencia del polémico comentarista de Televisa.

Al final, La Máquina consiguió una espectacular victoria sobre los Diablos para seguir afianzando el proyecto de Nicolás Larcamón.