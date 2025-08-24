Iván Ramiro Córdoba sobre Johan Vásquez: "Se encuentra forjando un camino hacia un equipo grande"

Con 15 títulos en su trayectoria por Europa, todos ellos con el Inter de Milán, el colombiano Iván Ramiro Córdoba colocó su nombre con letras doradas en la historia de la institución nerazzurro.

Un recorrido que inició en 1999 y terminó en 2012, el cual, además de dejarle innumerables muestras de cariño y admiración por parte de la afición, permitió al legendario defensor central convertirse en un ícono de una generación en América Latina. Con el Inter, el zaguero jugó un total de 455 encuentros, en los que anotó 29 goles, bastantes para un central.

Desde su experiencia en el balompié italiano, Córdoba reconoció la calidad del mexicano Johan Vásquez, defensa central y ahora capitán del Genoa. “Ya tengo ahora más enfocado, al estar en Italia, a Johan Vásquez. Veo los partidos del Genoa y lo está haciendo realmente muy bien. Nunca pensé en ser entrenador; para mí, los equipos fuertes se hacen de atrás hacia adelante, y con jugadores de esa calidad, como la de Johan, se da tranquilidad al equipo y a la afición”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Córdoba, quien hace unos meses fue reconocido como el mejor defensor central extranjero en la historia del Inter de Milán, y que compartió cancha con jugadores legendarios como el rumano Cristian Chivu y los argentinos Walter Samuel y Javier Zanetti, agregó que Vásquez puede llegar a un equipo de mayor importancia y competir en torneos como la Champions League, para realmente dejar una gran huella en el calcio, donde están los mejores defensas del orbe. “Johan se está forjando un camino que seguramente lo está conduciendo a un equipo grande de Italia. Sería muy lindo verlo en un equipo de los que pelea por el título, compitiendo en un torneo de gran importancia como en la Champions League”.

El nacido en Antioquia, y que inició su carrera en el Deportivo Río Negro de la segunda división colombiana, para después dar el paso al Atlético Nacional y volverse referente de la selección Colombia, recalcó que el exjugador de Monterrey y Pumas en la Liga MX, deberá aprovechar las oportunidades, superar la presión y aprender de una figura como Patrick Vieira, su actual entrenador en la Serie A.

“Jugar en un equipo como el Genoa, en el que la presión es importante, no es sencillo. La afición apoya, pero también exige mucho del equipo. Siempre te va a exigir, en todo momento. Creo que Johan, con lo aprendido y con lo que lo pueda guiar Patrick Vieira, tendrá muchas herramientas que al final se verán reflejadas en la Selección Mexicana”, finalizó.