Marcos Olmedo, jugador ecuatoriano, muere en un accidente; así quedó grabado por las cámaras de seguridad

El futbol mundial se vistió de luto este domingo, al darse a conocer el fallecimiento del futbolista Marcos Olmedo, quien militaba en el Mushuc Runa de la primera división de Ecuador.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, todo ocurrió por la mañana en la carretera de la localidad de Quinindé, donde se registró el choque entre dos vehículos, en el que también perdieron la vida dos personas más.

La muerte del jugador fue confirmada en redes sociales por parte del club, que compartió un emotivo mensaje de despedida, en el que deseó pronta resignación a sus familiares y seguidores.

Lee también Hijo de José Ramón Fernández critica duramente a David Faitelson; "Por dinero vende hasta a su jefa"

"Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador Marcos Olmedo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos", escribió Mushuc Runa en su cuenta de X.

A los mensajes de tristeza por el futbolista se sumaron varios equipos, que también enviaron palabras de apoyo a la familia de Olmedo, quien había jugado hace unas horas ante Macará.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus compañeros y a todos quienes forman parte del Mushuc Runa, así como a la comunidad deportiva del país", se puede leer por parte de la Federación Ecuatoriana de Futbol.

Lee también Iván Ramiro Córdoba sobre Johan Vásquez: "Se encuentra forjando un camino hacia un equipo grande"

El futbolista, de 26 años, después de alcanzar el título de la Copa Ecuador 2024 con El Nacional, pasó este año a formar parte de la plantilla sensación del Mushuc Runa en la reciente fase de grupos de la Copa Sudamericana, en la que quedó como el mejor de todos los equipos participantes.

El accidente, que generó tristeza entre los habitantes, quedó grabado por las cámaras de seguridad, generando comentarios al reportarse que el jugador fue el responsable al quedarse dormido al volante.