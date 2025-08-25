Arturo Elías Ayub cumple promesa de compartir palco con el presidente del Real Madrid; presume fotografía con Florentino Pérez

Más Información
El Real Oviedo regresó a la máxima categoría del futbol español, luego de 24 años de ausencia.
De la mano del Grupo Pachuca, los Oviedistas consiguieron ascender a LaLiga para la temporada 2025-26.
En su vuelta a la primera división de España, el conjunto carbayon perdió (2-0) ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica.
Para la segunda jornada, el Real Oviedo de Veljko Paunović tendría la dura visita que nada más y nada menos del Real Madrid.
Sin embargo, el partido era más que especial porque se jugaría en el estadio Municipal Carlos Tartiere, es decir, en casa frente a la afición ilusionada con el regreso de su equipo a LaLiga.
Desafortunadamente, el duelo ante los Merengues no fue cómo se esperaba y terminó con una derrota (0-3) más que dolorosa.