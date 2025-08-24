Iván Ramiro Córdoba cumplió el sueño de jugar con los mejores en el Inter de Milán

El sueño de jugar en el mejor futbol del planeta siempre estuvo presente en la mente de Iván Ramiro Córdoba, experimentado defensor colombiano, quien tras un paso por Argentina, fue fichado por el Inter de Milán en 2000.

El equipo, además de permitirle alcanzar su gran meta, lo convirtió en referente de la fanaticada, que reconoció su calidad durante más de 400 partidos con la camiseta del conjunto lombardo.

Una trayectoria que estuvo cerca de no concretarse ante el interés del Real Madrid, equipo que intentó todo por contratarlo, aunque fue más fuerte su anhelo de jugar al lado de grandes figuras en el gigante italiano. “Antes de llegar a Italia estaba la posibilidad de jugar en el Real Madrid, pero mi mente siempre estuvo en el futbol italiano y el Inter de Milán. Me veía jugando con Ronaldo, Vieri, Zanetti y Roberto Baggio”, comentó.

Los intentos del equipo madrileño por hacerse de sus servicios continuaron, pero la identidad con la grada y el deseo de devolver tantas muestras de cariño lo hicieron permanecer en Italia. “No importó el precio más alto que ofrecían, no fue la única vez que me buscaron. Estaba convencido, y el objetivo era marcar una historia en el Inter de Milán. La vida me premió quedarme allí. Fue más fuerte el amor de los fanáticos; nos trataban como familia, y me sentía en deuda y con la obligación de ganar algo para toda esa gente”.

Con el paso de los años, el mítico número “2” del equipo nerazzurro aseguró que la clave para triunfar fuera de casa es el respaldo familiar y ser consciente de cada oportunidad que la vida te da. Leobardo Vázquez H.