América ganó y Allan Saint-Maximin metió su primer gol; estos son los MEJORES MEMES

Los aficionados del América nunca olvidarán la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. No solo por la victoria con tintes agónicos (4-2), sino por el debut de ensueño de su refuerzo estrella, Allan Saint-Maximin.

El atacante francés entró de cambio al minuto 61, y le bastaron unos minutos para marcar la diferencia en el partido y entregarle el triunfo a las Águilas, que mantienen el invicto.

Al minuto 89, el exfutbolista del Newcastle se encontró con un centro en el medio del área y de primera intención, definió de forma que fue imposible para Camilo Vargas atajar y evitar el gol americanista.

Por eso, en redes sociales la afición azulcrema festejó el triunfo pero principalmente, la aparición de su nueva estrella para ganar un partido complicado contra la Academia.

A continuación, les presentamos LOS MEJORES MEMES del triunfo del América, donde Saint-Maximin parte como el gran protagonista junto a Marco Antonio Ortíz, encargado de tomar decisiones polémicas que marcaron el rumbo del partido.

LOS MEJORES MEMES DE LA VICTORIA DEL AMÉRICA ANTE ATLAS

