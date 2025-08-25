Keylor Navas, la leyenda del futbol mundial que tiene talentos ocultos; conoce sus pasiones lejos de la portería

Sin duda alguna, Keylor Navas se convirtió en el refuerzo bomba del futbol mexicano para el Apertura 2025 de la Liga MX.

El portero costarricense se convirtió en nuevo futbolista de los Pumas, luego de su breve paso por la Primera División de Argentina.

El dos veces mundialista con la Selección de Costa Rica decidió continuar su carrera en nuestro país, por lo que se robó los reflectores a su llegada.

Hasta el momento, el ex del Real Madrid ha podido disputar seis encuentros con la camiseta del Club Universidad Nacional.

Cuando no se encuentra entrenando o jugando, Keylor Navas tiene otros pasatiempos alejados de la portería.

Recientemente, en un video que publicó en su canal de YouTube, el que es considerado el mejor arquero en la historia de la Concacaf compartió cuáles son los talentos ocultos que posee.

El tico compartió detalles sobre su vida privada en “Seis cosas que no sabían de mí” para la afición auriazul lo conozca un poco mejor.

“Me gusta cocinar, sé cocinar paella y asadito. Hay un plato que me gusta mucho y que lo hago en eventos especiales, es un plato de salmón con una reducción de vino tinto y un tartar de cítricos”, compartió.

“Me gusta llegar puntual siempre, me estreso mucho cuando tenemos a alguna hora a un lugar y vamos tarde o veo que se está atrasando la familia y entonces me pongo un poco estresado y empiezo a meter presión hasta llegar a caer mal”, reveló.

“Me gustan mucho las motos, el motocross para mí es muy bonito y me desestresa mucho verlo, me encanta. Desde que estaba pequeño, escuchaba una moto y me ponía los zapatos rapidísimo para ir a ver”, compartió.

“Me gusta mucho pescar, me relaja bastante y me ayuda a trabajar la paciencia. Es algo que nos conecta con toda la naturaleza”, señaló.

“Me gusta la UFC, es un deporte de mucho sacrifico, los peleadores tienen que entrenar muchísimo. Cuando están ahí adentro, pienso que qué valor tienen y todo lo que han entrenado para poder estar ahí, es admirable”, puntualizó.

“Me gusta cuidar bonsáis, tenemos alguno en la casa y es divertido. Cuando les toca cortar, nos ponemos ahí y eso relaja bastante y es lindo ver el árbol bien podadito y bien cuidadito”, detalló.