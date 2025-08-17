Lopes, el brasileño poblano

Con una maleta llena de sueños, Diego Lopes llegó a Puebla en 2016, ciudad que lo recibió con los brazos abiertos y le permitió, a la ahora estrella de la UFC en la división de peso pluma, crecer en el aspecto personal y profesional.

El peleador nacido en Manaos, Brasil, quien con el paso de los años ha logrado una conexión con la ciudad y su gente, habló de lo importante que ha sido la Angelópolis en su vida, al permitirle sentirse pleno desde el primer día en que pisó el estado. “Llegué a México en 2015. Me contrataron para dar clases de jiu-jitsu en Playa del Carmen y allí estuve alrededor de ocho meses. Luego me cambié a Puebla, y aquí fue donde encontré todo lo que buscaba y lo que necesitaba para crecer en lo que más quería", comentó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Lopes, quien cada mañana recorre las calles coloniales del Centro Histórico poblano y ve por su ventana el imponente Popocatépetl, agradeció que los habitantes de la ciudad siempre buscaran ayudarle: “Al llegar a Puebla, mucha gente me ayudó; todos querían apoyarme, y eso me permitió mejorar mi español poco a poco. Es difícil venir de otro país, adaptarte, pero aquí he conocido gente de buen corazón, me enamoré del estado, de su gente, de todo”, menciona emocionado.

Dynamite, como es apodado en el octágono más importante del planeta y quien disfruta de la comida local todos los días, se considera un poblano más, hecho que lo llevó a solicitar ser presentado de esa manera en la compañía estadounidense. “Puebla ha sido una parte fundamental, muy importante en mi carrera, y el apoyo recibido me ha llevado al lugar que tengo ahorita en la empresa. Hablé con la gente de UFC para ser presentado como peleador de Puebla, como peleador de México. Aquí tengo mi vida hecha: mi casa, mi gimnasio”.

Así pasan los días para el Dynamite Lopes, el más poblano de los brasileños: “Lo que más me gusta comer son los tacos árabes, algo muy típico de aquí, pero más específico de México serían los chilaquiles”, finalizó.