Efraín Juárez evita el dramatismo en sus Pumas; “Hay que ver el vaso medio lleno, tenemos cuatro partidos sin perder”

Los Pumas decepcionaron a la afición auriazul, al ofrecer una pobre actuación en el estadio Olímpico Universitario y empatar sin anotaciones (0-0) con el Puebla.

El equipo de Efraín Juárez se presentó en su casa para recibir a La Franja, en duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, pero no cumplió con las expectativas.

Los del Pedregal no pudieron aprovechar la ventaja de la localía y se que se enfrentaban al último lugar de la tabla general y terminaron protagonizando un aburrido encuentro en CU.

A diferencia de sus últimos compromisos del torneo local, el equipo universitario no se cansó de fallar porque no logró generar el mismo peligro sobre la portería rival.

Julio González no fue factor en el empate y tuvo una tarde más que tranquila en su regreso al inmueble que fuera su casa.

¿Qué dijo Efraín Juárez tras el empate sin goles de los Pumas con el Puebla?

Sin embargo, Efraín Juárez prefirió evitar el dramatismo tras haber sumado un punto contra la escuadra camotera y señaló que es mejor ver el lado positivo ante la falta de victorias.

“Hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío… son cuatro partidos que no perdemos, pero no ganamos, son tres empates y una victoria. La realidad es que tenemos que sumar, [pero] me gusta que mantenemos el cero y seguimos generando opciones”, declaró.

En conferencia de prensa, el director técnico mexicano reconoció que el principal problema que tienen sus Pumas es que no han podido ser contundentes.

“Otro partido que nos genera malestar por la falta de contundencia en las áreas. El equipo sigue con buen funcionamiento, pero no está faltan la cerecita en el pastel. Estamos muy conscientes de que nos falta ese último paso en último tercio y ojalá podamos encontrarlo pronto”, señaló.

Efraín Juárez se sinceró ante los medios de comunicación y manifestó cuál es la inquietud que le genera que su equipo únicamente ha podido sumar tres de los últimos nueves disputados.

“Me preocupa que no tenemos recompensa a todo el esfuerzo que hemos hecho, los muchachos se están partiendo el alma, el equipo tiene una idea muy clara de jugar al futbol”, externó.

Por otro lado, el exfutbolista compartió que es importante “respetar al Puebla [porque] hace un buen partido, hace que no se generen muchas opciones… hizo un partido muy serio”.

Sobre los abucheos que recibieron sus futbolistas al final del empate con La Franja, Efraín Juárez afimoró que “la afición tiene todo el derecho”, por lo que “nunca” le va a reprochar.