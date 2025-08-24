Más Información

Pumas y Puebla aburren con empate sin goles; memes no los perdonan

Pumas y Puebla aburren con empate sin goles; memes no los perdonan

Alexis Vega rompió el silencio tras video viral de su cuñada; "Desafortunadamente cayó en las provocaciones"

Alexis Vega rompió el silencio tras video viral de su cuñada; "Desafortunadamente cayó en las provocaciones"

La Selección Mexicana llama a Juan José Purata de Tigres; se une al microciclo

La Selección Mexicana llama a Juan José Purata de Tigres; se une al microciclo

Retrasan arranque del Atlas vs América por tormenta eléctrica; comenzará a las 8 pm

Retrasan arranque del Atlas vs América por tormenta eléctrica; comenzará a las 8 pm

Alexia Putellas agradece a México por el recibimiento que le dieron a Barcelona; se van felices, tras el partido ante América

Alexia Putellas agradece a México por el recibimiento que le dieron a Barcelona; se van felices, tras el partido ante América

Seguidores de Pumas vivieron una decepcionante tarde al ver a su equipo empatar sin anotaciones , que llegó a este duelo como el peor equipo de la Liga MX, ocasionando que los memes se burlen de ellos.

El cuadro de Efraín Juárez llegaba a este duelo como el favorito a llevarse los tres puntos, pero no lograron imponerse ante el equipo poblano que les hizo frente durante más de 90 minutos.

Los aficionados de ambos bandos se quedaron con las ganas de poder gritar un gol, y tuvieron que sobrellevar un juego con pocas acciones ofensivas, por lo que las emociones estuvieron muy reducidas.

Lee también:

Uno de los momentos más destacados de este partido fue el debut de Aaron Ramsey con Pumas. El galés disputó sus primeros minutos con los universitarios, luego de dos meses de haber llegado al club.

A lo largo del juego comenzaron a surgir memes sobre el duelo de Pumas frente Puebla, los cuales fueron compartidos por los internautas.

Los mejores memes del Pumas vs Puebla

Pumas memes
Pumas memes
Meme Pumas
Meme Pumas
memes pumas
memes pumas
Memes pumas
Memes pumas

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios