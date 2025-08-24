Pumas y Puebla aburren con empate sin goles; memes no los perdonan

Seguidores de Pumas vivieron una decepcionante tarde al ver a su equipo empatar sin anotaciones frente al Puebla, que llegó a este duelo como el peor equipo de la Liga MX, ocasionando que los memes se burlen de ellos.

El cuadro de Efraín Juárez llegaba a este duelo como el favorito a llevarse los tres puntos, pero no lograron imponerse ante el equipo poblano que les hizo frente durante más de 90 minutos.

Los aficionados de ambos bandos se quedaron con las ganas de poder gritar un gol, y tuvieron que sobrellevar un juego con pocas acciones ofensivas, por lo que las emociones estuvieron muy reducidas.

Lee también: Alexis Vega rompió el silencio tras video viral de su cuñada; "Desafortunadamente cayó en las provocaciones"

Uno de los momentos más destacados de este partido fue el debut de Aaron Ramsey con Pumas. El galés disputó sus primeros minutos con los universitarios, luego de dos meses de haber llegado al club.

A lo largo del juego comenzaron a surgir memes sobre el duelo de Pumas frente Puebla, los cuales fueron compartidos por los internautas.

Los mejores memes del Pumas vs Puebla

Pumas memes

4 partidos sin ganar. pic.twitter.com/AXnM88DZ0X — Fan Puma ⍽ (@FanPumaOficial) August 25, 2025

Domingo

Juego de Pumas de Local

Ya sabemos Lo que paso

Empate a 0 entre Pumas y Puebla pic.twitter.com/MtaYjCa4lN — Chilo Sports MX (@Chilo_Sports_MX) August 25, 2025

Meme Pumas

memes pumas