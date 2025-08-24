Liga MX: Pumas vs Puebla - EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Los Pumas se encuentran con la obligación de ganar para no rezagarse en la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de Efraín Juárez recibe al Puebla en el estadio Olímpico Universitario con la necesidad de sumar de a tres para escalar pociones y meterse en la lucha por los boletos del Play-In.

Con cinco puntos de 15 posibles, el conjunto auriazul ocupa el lugar número 13 de la clasificación, por lo que una victoria lo catapultaría a la octavo o novena posición, dependiendo la diferencia de goles.

Los del Pedregal se presentan ante su afición en CU, luego de dejar escapar dos triunfos en sus últimos compromisos.

Contra Necaxa (1-1) y Toluca (1-1), los Pumas tenían la ventaja en sus manos, pero no supieron cuidarla y dejaron escapar los tres puntos, por lo que únicamente acumularon dos de seis posibles.

Además, en las cinco jornadas del Apertura 2025 de la Liga MX, tienen un solo triunfo, así que la presión comienza a sentirse en la escuadra universitaria.

A su favor, el Club Universidad Nacional acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota ante el Puebla, al obtener solamente victorias.

Por tal motivo, el equipo de Efraín Juárez saldrá con la misión de mantener la racha positiva contra La Franja en duelos de la Liga MX.

Mientras que los Camoteros estrenarán director técnico en la figura de Hernán Cristante tras la renuncia de Pablo Guede, por lo que tratarán de iniciar con el pie derecho su proceso.

El Puebla luchará por abandonar el fondo de la tabla general del Apertura 2025, ya que, con los tres puntos, podrían superar a los Pumas en la clasificación, inclusive.

