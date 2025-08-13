Andrés Vaca rompe el silencio, tras quedar fuera de la narración del partido entre América y Querétaro; ¿fue sancionado?

Si bien no quiso ahondar en los detalles, Andrés Vaca rompió el silencio, después de quedar fuera de la narración que TUDN realizó del reciente partido entre las “Águilas” del América y los “Gallos Blancos” de Querétaro.

Aunque el comentarista limitó sus palabras, dio a entender que sí recibió una sanción después de criticar a la directiva azulcrema por la reciente eliminación que el América sufrió en la Leagues Cup. Un fracaso que se sumó a las caídas en la Copa de Campeones de la Concacaf, el Clausura 2025, el boleto al Mundial de Clubes y el Campeón de Campeones.

"No puedo opinar sobre lo que pasó este fin de semana. Quiero mandar un mensaje a toda la gente y a la afición americanista: van a entender. Gracias a la afición del América por su apoyo, sus mensajes este sábado, gracias por respaldarme. Más no puedo decir", aseveró para los micrófonos del podcast +Deporte.

En dicho partido del América, quien ocupó el lugar de Andrés Vaca fue Raúl Pérez, sembrando dudas entre los televidentes.

La historia comenzó porque Vaca publicó en X, antes Twitter, una crítica contra la directiva azulcrema; señalándola por el presente que vive el equipo.

"Toda la responsabilidad del presente que vive América es de la directiva. Varios refuerzos han quedado lejos de las expectativas y hoy se nota. Desde el bicampeonato se fueron piezas clave y no llegaron reemplazos del mismo calibre", acusó.

Por lo pronto, mientras que el comentarista cumple su sanción, a las "Águilas" no les queda nada más que entregar resultados en el Apertura 2025. Necesitan rescatar el torneo para reivindicarse, después de los continuos tropiezos que sufrieron este semestre.

Andrés Vaca no estuvo en la transmisión de Televisa para el partido del América contra Querétaro. Foto: Especial

¿Cuándo será el próximo partido de las "Águilas" del América?

Sábado, 16 de agosto

Tigres vs América | Jornada 5 del Apertura 2025 | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, Tubi, FOX y Caliente TV.

