El último lugar de la tabla de posiciones del Apertura 2025 lo ocupa el Querétaro, equipo que sumó su cuarta derrota consecutiva en la Liga MX con el tropiezo ante América en el estadio Ciudad de los Deportes. Los Gallos, que viven un momento de reconstrucción al haber sido vendidos a un nuevo grupo de inversionistas, reciben infinidad de críticas por parte de aficionados y periodistas, mismas que no son bien recibidas por el plantel, incluido Pablo Barrera, que decidió enfrentar a un reportero de TUDN.

Uno de los comentarios en contra del funcionamiento actual del equipo lo hizo Fernando Torres, comentarista de lucha libre en TUDN, que señaló que se "juntaron el hambre con las ganas de comer".

"Una lágrima el partido. Juntaron el hambre con las ganas de comer. Gallos no trae nada, sólo vino a defenderse y América con un futbol paupérrimo, sin ideas y hasta sin alma. Después de ver este partido, Saint-Maximin va a querer regresar a Francia mañana mismo. Golazo de Dago", comentó Torres.

La discusión entre Pablo Barrera y un periodista de TUDN / Foto: Captura de pantalla

Ese comentario no le sentó nada bien a Barrera, referente de los Gallos, y salió en defensa de sus compañeros.

"Es lamentable cuando no sabes que en el futbol hay un plan de partido y no es solo defender, es anular las características ofensivas del rival y después aprovechar las debilidades en base a tus características. Pero creo que no tienes conocimiento del futbol", respondió el futbolista.

Sin embargo, el periodista de Televisa lanzó un último comentario para defender su postura.

"Sé del plan de juego, pero si el enfoque es principalmente defensivo, resulta un espectáculo poco atractivo. Anular al rival, válido, pero sin propuesta ofensiva clara, el juego pierde dinamismo. El futbol brilla cuando hay equilibrio defensa-ataque, según lo poco que entiendo", concluyó Torres.

