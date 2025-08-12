Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la jornada 5 del Apertura 2025?

Más Información
Este viernes continúa la actividad del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el arranque de la jornada 5, donde destacan partidos como el choque entre Tigres y América o el Toluca vs Pumas en el estadio Nemesio Diez.
Algunos equipos de la Liga MX siguen con vida en Leagues Cup, pero el resto siguen en su lucha por escalar posiciones en la tabla general.
La jornada empieza con los partidos entre Puebla y Atlético de San Luis, así como el cruce entre Necaxa y León.
El sábado tendrá cinco partidos. Las Chivas buscarán hacerse fuerte de locales contra los Bravos de Juárez y a la noche, las Águilas irán al Volcán para enfrentarse a los Tigres de Guido Pizarro. A la misma hora, Cruz Azul recibirá en el estadio Olímpico Universitario a los Guerreros de Santos Laguna, mientras que los Pumas visitarán al campeón vigente Toluca en el Nemesio Diez.
La jornada cierra con los partidos entre Querétaro y Atlas en La Corregidora y el duelo entre Rayados y Mazatlán en el Gigante de Acero.
A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO la jornada.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 5 DEL APERTURA 2025?
Viernes 15 de agosto
Puebla vs Atlético de San Luis
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: TV Azteca
Necaxa vs León
- Hora: 21:05 horas
- Transmisión: ViX y Claro Sports
Sábado 16 de agosto
Chivas vs Juárez
- Hora: 17:07 horas
- Transmisión: Amazon Prime
Pachuca vs Tijuana
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: TUBI
Tigres vs América
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: TV Azteca
Cruz Azul vs Santos Laguna
- Hora: 19:00 horas
- Transmisión: Canal 5 y TUDN
Toluca vs Pumas
- Hora: 21:00 horas
- Transmisión: Canal 5 y TUDN
Domingo 17 de agosto
Querétaro vs Atlas
- Hora: 16:00 horas
- Transmisión: TUBI
Monterrey vs Mazatlán
- Hora: 18:00 horas
- Transmisión: ViX
