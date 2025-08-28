La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió esta tarde en Palacio Nacional con la delegación del gobierno de Brasil que visita México, y la cual es encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin.

En el encuentro estuvieron también presentes el canciller Juan Ramón de la Fuente; los secretarios de Salud (Ssa), David Kershenobich Stalnikowitz; de Agricultura (Sader), Julio Berdegué Sacristán; entre otros.

Antes de la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, el vicepresidente Alckmin informó en redes sociales que se firmaron dos acuerdos de salud con el gobierno de México.

“Uno para fortalecer nuestra producción de vacunas con @fiocruz utilizando tecnologías de vanguardia; y otro para mejorar la regulación sanitaria con Anvisa. Fortalecer el complejo industrial de la salud es una de las misiones de Nova Indústria Brasil y una prioridad del presidente @LulaOficial”.

En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con Brasil se cerrará un acuerdo de complementariedad y cooperación, pero descartó la firma de un tratado de libre comercio.

"Es un acuerdo de complementariedad. Brasil produce y tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México y también nosotros tenemos, desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil. Recuerden que se reunieron los empresarios, no solamente el vicepresidente de Brasil, y Relaciones Exteriores, Economía, Energía, sino también hubo reunión entre empresarios, para ver si puede haber alguna complementariedad.

“Ahora me voy a reunir yo a las 12:00 y ahí, pues, vamos a hacer un resumen de las reuniones que se han tenido, los acuerdos que se pueden alcanzar. Pero sí, en efecto, no estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de colaboración y cooperación en ciertas áreas”, subrayó.

En Palacio Nacional, Marcelo Ebrard, secretario de Economía (SE), detalló que con Brasil se firmaron memorándums de entendimiento para iniciar tareas de cooperación.

“Primordialmente, lo que interesa es actualizar por parte de de mismo, actualizar disposiciones que limitan la exportación mexicana, particularmente industria automotriz, reglas de origen, aplicación de reglas de origen, y por parte de Brasil, fue lo que tiene que ver con algunos temas agroalimentarios, ellos son una potencia exportadora en materia en esa materia”.

El secretario explicó que en términos de cooperación se planteó un acuerdo entre las agencias regulatorias en materia de salud.

Sheinbaum destaca cooperación con Brasil tras la visita del vicepresidente Alckmin

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las reuniones con la delegación de Brasil, encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, las cuales dijo fueron para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental.

En redes sociales, Sheinbaum indicó que en estos dos días, se celebraron reuniones "muy productivas" entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños.

Lo anterior para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también felicitó al presidente de Brasil, Lula Da Silva por haber logrado, una vez más, cero hambre en Brasil.

