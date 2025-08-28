Más Información

ICE ofrece recompensa de 10 mdd por hijo de "El Chapo"; Alfredo Guzmán "debe ser considerado armado y peligroso", dice

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Laura Itzel Castillo presidirá el Senado; relevará a Fernández Noroña

La presidenta reiteró que la multa de 15 mil millones de dólares a , exlíder del , impuesta por autoridades estadounidenses, es un cálculo del Departamento de Justicia, pero en caso de que lo pague debe haber un resarcimiento al país.

Destacó que, el Secretario de Seguridad, , informó este miércoles que la multa es un cálculo que hace el Departamento de Justicia, "más que un acuerdo de que tenga que entregar ese dinero".

No obstante, Sheinbaum señaló que en caso de que se devuelva dinero por parte de este narcotraficante, pues evidentemente debería de haber un resarcimiento a México.

"Entonces ya veríamos las condiciones legales en caso de que hubiera devolución de recursos", explicó la Mandataria federal.

La multa de 15 mil millones de dólares impuesta por es resultado de un acuerdo de culpabilidad en el que, Zambada admitió liderar operaciones de narcotráfico y durante décadas.

