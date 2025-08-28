Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la multa de 15 mil millones de dólares a Ismael "El Mayo" Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, impuesta por autoridades estadounidenses, es un cálculo del Departamento de Justicia, pero en caso de que lo pague debe haber un resarcimiento al país.
Destacó que, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó este miércoles que la multa es un cálculo que hace el Departamento de Justicia, "más que un acuerdo de que tenga que entregar ese dinero".
No obstante, Sheinbaum señaló que en caso de que se devuelva dinero por parte de este narcotraficante, pues evidentemente debería de haber un resarcimiento a México.
"Entonces ya veríamos las condiciones legales en caso de que hubiera devolución de recursos", explicó la Mandataria federal.
La multa de 15 mil millones de dólares impuesta por Estados Unidos es resultado de un acuerdo de culpabilidad en el que, Zambada admitió liderar operaciones de narcotráfico y sobornar a autoridades mexicanas durante décadas.
