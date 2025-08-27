Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que se van a dar resultados en el combate al crimen financiero.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, García Harfuch insistió en que hay un incremento en el aseguramiento de armas.

“El tráfico de armas, hemos informado, ha habido un incremento en el aseguramiento de armas por parte de Defensa, de Marina, de la Secretaría de Seguridad, y por supuesto de varias entidades federativas.

“Se trabaja en conjunto también con respecto a nuestra soberanía, sobre este tema tan delicado para que también las autoridades de Estados Unidos ayuden y colaboren en este esfuerzo”, dijo.

Sobre las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el titular de la SSPC refirió que se trabaja en conjunto.

“Es decir, la UIF provee un servicio de información a la Secretaría de Seguridad, pero también ahorita con una coordinación más estrecha con el Centro Nacional de Inteligencia, pero también con Defensa y con Marina. Entonces, sí hay investigaciones en curso y hay investigaciones que se van a dar resultado, para en combate al crimen, pero crimen Financiero”.

Indicó que más que cambiar de estrategia con la llegada del nuevo titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, es trabajar desde una coordinación más estrecha entre todos los que integran el gabinete de Seguridad.

Apuntó que “es incrementar las operaciones, incrementar las investigaciones también con la nueva ley con el Sistema Nacional de Inteligencia, pues se conjuga toda la inteligencia militar, civil, naval y eso también ahora pues la inteligencia financiera”.

