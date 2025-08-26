Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

El periodista Carlos Loret de Mola reveló en Latinus este 26 de agosto, un nuevo video de David León entregando dinero en efectivo a José Antonio Moreno Alvarado, candidato de Morena en Chiapas en el año 2015.

En el video se observa a David León entregando al menos un sobre de dinero a José Antonio, general del Ejército en retiro y excandidato de Morena a la alcaldía de Villa Flores en la campaña.

"Te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador", se escucha decir a David León, quien en otra ocasión también entregó sobres amarillos con dinero a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el también columnista de EL UNIVERSAL, este nuevo video ocurre más o menos en los mismos días que David le dio a Pío López los sobres con fajos de dinero.

¿Qué revela el nuevo video de David León?

Las nuevas imágenes revelan la conversación de David León con José Antonio Moreno:

—Te manda estos 300 mil pesos mi tío el gober. Dice: dile que lo quiero mucho y que le meta con todo, se escucha decir a David León en el video que él mismo graba.

—Yo también, es mi líder, te lo repito nuevamente, tengo mucha fe en que voy a ganar, está puesto todo y obviamente voy a trabajar en línea con él. Es mi líder, es mi gobernador, como no lo voy a hacer, me entiendes. El es mi líder, con él empecé y lo voy a seguir haciendo, responde José Antonio Moreno.

El video grabado clandestinamente por David León muestra cuando le entrega un sobre que, de acuerdo con Loret y la conversación que se muestra, contenía dinero en efectivo.

David en ese momento era operador político y consultor de comunicación del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas y luego formó parte del gabinete del expresidente morenista.

Manuel Velasco niega envío de dinero

Este martes 26 de agosto, Manuel Velasco, actual coordinador de PVEM en el Senado y exgobernador de Chiapas, negó que él haya enviado fajos de billetes en sobres amarillos que recibió el hermano del expresidente Obrador y José Antonio Moreno.

"Mi gobierno no dio ninguna participación económica hacia ningún movimiento ni a la persona en particular", respondió Velasco a pregunta expresa sobre el dinero.

El columnista recordó que el hermano de AMLO recibió en 2015 fajos de billetes en manos de David León y por los que tras cinco años de investigación, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no le fue posible acreditar que el dinero en efectivo haya sido utilizado en favor de Morena entre 2015 y 2018.

