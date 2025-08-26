Más Información
Tuxtla Gutiérrez.- Brigadas y expertos en riesgo rescataron a un menor que quedó atrapado en el hueco de una cañada en Tuxtla Gutiérrez.
La Secretaría de Protección Civil informó que el equipo de respuesta inmediata de esa dependencia estatal localizó y rescató a un menor de 15 años.
El niño quedó atrapado en una cañada ubicada en la colonia Evolución Política, al oriente de esta ciudad.
Los rescatistas lo pusieron a salvo apoyados con un dron de tecnología de punta que activó el sistema de cámara termográfica e infrarroja.
Protección Civil indicó que cada segundo fue clave para encontrarlo con precisión y rapidez sin arriesgar la vida del personal de rescate.
afcl/LL