Tuxtla Gutiérrez.- Brigadas y expertos en riesgo rescataron a un menor que quedó atrapado en el hueco de una cañada en Tuxtla Gutiérrez.

La Secretaría de Protección Civil informó que el equipo de respuesta inmediata de esa dependencia estatal localizó y rescató a un menor de 15 años.

El niño quedó atrapado en una cañada ubicada en la colonia Evolución Política, al oriente de esta ciudad.

Los rescatistas lo pusieron a salvo apoyados con un dron de tecnología de punta que activó el sistema de cámara termográfica e infrarroja.

Protección Civil indicó que cada segundo fue clave para encontrarlo con precisión y rapidez sin arriesgar la vida del personal de rescate.

afcl/LL