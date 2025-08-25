Villahermosa.- El fiscal de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez, declaró que fueron detenidas dos personas relacionadas con un robo en una plataforma petrolera de Pemex en Campeche.

En declaraciones a la prensa, el fiscal dijo que la detención fue hecha por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Tabasco junto con la Marina.

“Los elementos de la policía de investigación de la fiscalía de Tabasco se coordinaron con Marina y llevaron a cabo la detención de dos masculinos que presuntamente se encuentran involucrados.

Agregó que “se recuperaron varios equipos” y que continúan trabajando en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Delincuentes dispararon para intimidar; fueron capturados con equipo y embarcación en Tabasco

El 18 de agosto, se dio a conocer la sustracción de equipo en una plataforma petrolera, ubicada en la Sonda de Campeche, por lo que, derivado de las labores de inteligencia, se realizaron diligencias que culminaron en la recuperación lo robado y el aseguramiento de Juan Luis “N” y Johnny de Jesús “N”.

Elementos robados de plataforma petrolera (25/08/2025). Foto: Especial

En el evento participaron elementos de la Dirección de la Policía de Investigación de Tabasco, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, así como, de la Policía Municipal de Comalcalco.

También se tuvo la colaboración de las Secretarías de Marina (Semar), Defensa y de la Guardia Nacional (GN), quienes al identificar a los presuntos responsables, éstos emprendieron la huida en una embarcación, tipo lancha, y tras la persecución lograron su aprehensión en las inmediaciones de la laguna Mecoacán, en el municipio de Paraíso.

Al momento de su detención les fueron asegurados 30 equipos de respiración autónoma, una embarcación pequeña, y un teléfono celular.

En un primer momento se informó que los delincuentes amenazaron al personal y efectuaron detonaciones para amedrentarlos.

Elementos robados de plataforma petrolera (25/08/2025). Foto: Especial

