Chilpancingo.- Los de dos mujeres y dos hombres, desmembrados y decapitados, fueron hallados la mañana de este lunes sobre la carretera federal Chilpancingo-Chilapa a la altura de la comunidad de La providencia, en Chilapa, Guerrero.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 6 de la mañana, sobre la carretera, en la entrada de la comunidad estaban los cuatro cadáveres esparcidos las extremidades y el tronco, las cabezas estaba sobre una mesa y detrás una lona que advertía que les pasaría lo mismo a los vendedores y consumidores de la .

Al lugar llegaron policías y soldados del Ejército y la Guardia Nacional, resguardaron el área y se llevaron la lona y los cuatro cadáveres antes de que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieran las diligencias, tampoco esperaron al personal del Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado en Chilpancingo.

Las cuatro personas fueron identificadas como Víctor Israel García García, de 19 años de edad, Ana Perla Tolentino Rendón de 22 años. De los dos la FGE emitió fichas de búsqueda.

Victor Israel, según la ficha de búsqueda, fue visto por última vez el sábado 23 de agosto en el mercado central de Chilapa. Mientras que Ana Perla fue reportada como desaparecida el 21 de agosto.

Los otros dos fueron identificados como Alfonso y María Ignacia.

Alrededor de las 11 de la mañana en redes sociales comenzó a circular un video donde se ve a los cuatro, a las dos mujeres y a los dos mujeres hallados decapitados y desmembrados.

Los cuatro dicen —o los obligan a decir— que venden la droga cristal y ser trabajadores en el mercado central.

Esta no es la primera vez que en Chilapa se muestran escenas de cadáveres desmembrados y decapitados, sin embargo, ya habían pasado algunos meses donde no se presentaban hechos similares.

Chilapa es un municipio donde, de acuerdo a información oficial, opera la organización criminal , quienes desde hace casi una década mantienen un control absoluto en ese municipio y los municipios vecinos.

Asesinan a 2 taxista en Acapulco

Este lunes fueron asesinados dos taxistas en Acapulco.

El primer hecho ocurrió después del mediodía en la colonia 20 de noviembre en la periferia de la ciudad.

El reporte indica que los hombres armados alcanzaron al chofer del taxi y le dispararon.

El otro asesinato ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde en la colonia Vista Alegre, cerca de la Unidad Deportiva Acapulco.

El reporte señala que el chofer fue asesinado mientras reparaba el taxi.

