Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que Tamaulipas mantendrá su liderazgo nacional en generación de energía, gracias a una inversión de 560 millones de pesos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante este año.

Los recursos serán destinados a nuevas líneas de transmisión de alta y mediana tensión, la construcción de subestaciones eléctricas y la instalación de una planta de ciclo combinado en Altamira, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la ceremonia de Honores a la Bandera en Palacio de Gobierno, Villarreal Anaya destacó que el objetivo de su administración es garantizar que todas las familias tamaulipecas tengan energía eléctrica en sus hogares, logrando hasta la fecha una cobertura del 99.96 por ciento.

"Nos faltan dos mil hogares por electrificar", reveló el mandatario, quien añadió que se trabaja bajo el principio de desarrollo social y bienestar de la población, asegurando que nadie se quede atrás en esta transformación energética del estado y del país.

Impulso a la infraestructura y eventos de energía en Tamaulipas

El gobernador anunció que, como parte del desarrollo energético de Tamaulipas, en septiembre se realizará en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) el Encuentro Nacional de Biocombustibles y sus Mezclas, y en noviembre se llevará a cabo el Congreso Internacional de Energía, consolidando al estado como un referente energético a nivel nacional.

Sedener: energía accesible y para todos

Por su parte, Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Desarrollo Energético, destacó que bajo el liderazgo de Villarreal Anaya se trabaja para mejorar la transmisión y distribución de energía, fortalecer la infraestructura, aprovechar los recursos renovables y garantizar paz, seguridad y crecimiento económico para la población.

“La labor del gobernador y del Gobierno de México nos lleva a un camino de reindustrialización y fortalecimiento energético, satisfaciendo la demanda local con la oferta del estado, en pro de un Tamaulipas más próspero”, expresó.

El secretario reiteró el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Energético para asegurar que la energía sea accesible y llegue a todos los hogares, promoviendo una nueva gobernanza y una relación estratégica con los recursos del estado.

