EU da "por decapitado" al Cártel de Sinaloa; así fue, minuto por minuto, la conferencia tras audiencia de "El Mayo"

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

Noroña llama "cretino" a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud "servil" ante EU

Bokobá, Yucatán.- En este municipio, un hombre de 60 años de edad al ser violentamente agredido por su propio hijo dentro de su vivienda.

De acuerdo con testigos, el sujeto identificado como I.H., de 34 años, bajo los , comenzó a discutir con su padre, S.L.H.K. La confrontación escaló rápidamente y derivó en una violenta agresión.

Según la versión de los vecinos, el hijo tomó un palo de madera con el que golpeó en repetidas ocasiones a su progenitor, ocasionándole una herida cortante en la cabeza, múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico severo.

Los gritos de auxilio alertaron a familiares y vecinos, quienes ingresaron al domicilio y lograron detener al agresor, para posteriormente entregarlo a elementos de la Policía Municipal, que lo trasladaron a la cárcel pública en calidad de detenido.

La víctima, inconsciente y en estado grave, fue auxiliada por paramédicos y trasladada a bordo de una ambulancia al hospital del IMSS en Motul.

Pese a los esfuerzos médicos, minutos después se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones sufridas.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y en las próximas horas se determinará la situación legal del .

