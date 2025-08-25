Bokobá, Yucatán.- En este municipio, un hombre de 60 años de edad perdió la vida al ser violentamente agredido por su propio hijo dentro de su vivienda.

De acuerdo con testigos, el sujeto identificado como I.H., de 34 años, bajo los efectos del alcohol y drogas, comenzó a discutir con su padre, S.L.H.K. La confrontación escaló rápidamente y derivó en una violenta agresión.

Según la versión de los vecinos, el hijo tomó un palo de madera con el que golpeó en repetidas ocasiones a su progenitor, ocasionándole una herida cortante en la cabeza, múltiples contusiones y un traumatismo craneoencefálico severo.

Los gritos de auxilio alertaron a familiares y vecinos, quienes ingresaron al domicilio y lograron detener al agresor, para posteriormente entregarlo a elementos de la Policía Municipal, que lo trasladaron a la cárcel pública en calidad de detenido.

La víctima, inconsciente y en estado grave, fue auxiliada por paramédicos y trasladada a bordo de una ambulancia al hospital del IMSS en Motul.

Pese a los esfuerzos médicos, minutos después se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones sufridas.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y en las próximas horas se determinará la situación legal del homicida.

