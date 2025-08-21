Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron y detuvieron a un sujeto que fue golpeado y retenido por vecinos de la alcaldía Xochimilco, acusado de haber asesinado a un hombre dentro de su casa.

Los efectivos de la Policía capitalina recibieron la alerta de que un sujeto era golpeado por una turba en la calle Xilcahuacán, en la colonia del mismo nombre.

Al llegar los oficiales encontraron a un hombre de 28 años que era retenido por varios vecinos, quién además se veía evidentemente golpeado.

"El Paco" vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

Uno de los presentes informó que la retención del sujeto era porque había atacado a su hermano en su domicilio, minutos antes.

Paramédicos ingresaron a la casa de la víctima pero ya había fallecido, informó la SSC.

El sospechoso fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación y continuar la investigación por el deceso del vecino.

