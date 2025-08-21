Francisco “N”, alias “El Paco”, que es uno de los 13 detenidos ayer y señalados por la Fiscalía Capitalina como participante el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz, coordinador general de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue identificado, por agentes investigadores, como la persona que los estuvo vigilando por cinco días seguidos, e incluso, estaba armado para asesinarlos.

Según fuentes consultadas, “El Paco” aparece en las imágenes captadas por la cámara de seguridad de un complejo habitacional cerca de donde sucedió el crimen en Calzada de Tlalpan días previos al 20 de Mayo.

Fue captado durante tres días seguidos “camuflado” como trabajador de una obra, usando botas de trabajo, en ocasiones casco de motociclista, así como chaleco reflejante y guantes de carnaza; estaba armado y según las indagatorias tenía la consigna de asesinar a los dos colaboradores de Brugada.

La investigación detalla que otras dos personas también detenidas ayer -Norma y Fanny “N”- eran las encargadas de proporcionar información al “Paco” de a qué hora salía Ximena de su domicilio.

Detienen a “El Paco”; presuntamente vigiló y planeó el asesinato de colaboradores de Clara Brugada. Foto: Especial

El día en que salvaron la vida, Ximena salió de casa como todos los días, “El Paco” ya los esperaba, pero en el camino, según las sábanas de llamadas de las víctimas, José le aviso que “no se vería afuera del Metro” por lo que Ximena pasó de largo.

Ayer, en la conferencia de prensa, la fiscal capitalina, Bertha Luján, confirmó que el pasado 14 de mayo sí hubo un intento de asesinar a Ximena y José, pero esto no ocurrió porque Pepe no llegó al punto de reunión.

Según los avances de la indagatoria, la estructura del comando que operó el doble homicidio, eran tres gatilleros los que tenían la consigna de matarlos, se turnaban cada tres días para hacer el trabajo, los estaba “cazando” y esperando el momento oportuno para asesinarlos.

