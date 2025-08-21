Más Información
A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, coordinador de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la mandataria afirmó que las 13 detenciones relacionadas con el caso representan los “primeros avances de una investigación que sigue en curso”.
En un breve mensaje que ofreció en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, pidió a todas las instituciones que han participado en el caso que continúen con la investigación para el esclarecimiento total de los hechos “hasta sus últimas consecuencias”.
“En memoria de Ximena y José y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. A la ciudadanía, le reitero nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso a favor de la seguridad y la justicia de la Ciudad de México”, expresó.
Resaltó la coordinación entre los órdenes de gobierno para avanzar en el caso y externó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo respaldo “ha sido clave para fortalecer este trabajo conjunto”.