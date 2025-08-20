Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

La fiscal de la Ciudad de México Bertha Alcalde Luján dio a conocer que se utilizaron al menos 5 vehículos en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada, el pasado 20 de mayo.

Durante conferencia de prensa junto al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch y el secretario de Seguridad de la CDMX Pablo Vázquez, Alcalde Luján dijo que los vehículos usados en distintos momentos de la agresión fueron:

Una motocicleta usada para la agresión inicial y la huida inmediata.

usada para la agresión inicial y la huida inmediata. Un vehículo Nissan Kicks y una camioneta tipo Urvan utilizada para el escape de los agresores.

y una utilizada para el escape de los agresores. Y dos vehículos adicionales, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra usados para trabajos de vigilancia de las víctimas antes de la agresión.

Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, la fiscal de la CDMX Bertha Alcalde Luján y el secretario de Seguridad de la CDMX Pablo Vázquez, durante conferencia sobre avances del asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada (19/08/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Así fueron usados los vehículos implicados

Durante la conferencia, la fiscal de la CDMX detalló que luego de las primeras investigaciones, se determinó que la mañana del ataque, una camioneta Urvan arribó a la zona de Iztacalco y de ella descendieron dos hombres que descargaron la motocicleta (más tarde usada en el crimen).

Posteriormente, Ximena Guzmán permanecía en un vehículo Audi, mientras José Muñoz estaba en la vía pública a punto de abordar dicho vehículo sobre la calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna.

En ese momento, dijo, un hombre con chaleco fluorescente que esperaba en el sitio abrió fuego directamente contra las víctimas. El tirador contaba con el apoyo de un cómplice que lo esperaba metros atrás en una motocicleta para "facilitar la huida inmediata".

Ximena Guzmán y José Muñoz, integrantes del equipo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron asesinados a tiros sobre la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, el martes 20 de mayo de 2025. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL

La moto, informó Alcalde Luján, fue abandonada minutos después en calles de la alcaldía Benito Juárez. En este punto, los agresores abordaron un vehículo Nissan Kicks que los esperaba y continuaron su huida a la alcaldía Iztacalco, donde abandonaron este vehículo y abordaron la camioneta Urvan en la que huyeron con dirección a Estado de México.

Mediante labores de seguimiento, detalló la fiscal, se logró ubicar la participación de dos vehículos adicionales, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra, ambos detectados en "actividades de vigilancia" de las víctimas.

La fiscal capitalina detalló que los funcionarios asesinados fueron seguidos en sus actividades cotidianas como su lugar de trabajo en el Centro histórico de la CDMX.

Estos recorridos, reveló, fueron detectados en distintos momentos durante el mes de mayo y "en particular la madrugada del día de los hechos, lo que refuerza la hipótesis de que la agresión fue producto de una acción anticipada y sostenida en el tiempo".

Por el caso, hasta ahora se confirmó la detención de 13 personas implicadas, esto, durante 11 cateos en la CDMX y el Edomex.

También se dio a conocer que tras las investigaciones, participaron al menos 6 personas en la ejecución material y los seguimientos al auto que manejaba Ximena el 20 de mayo, así como otras personas implicadas en la operación logística del doble homicidio.

Por su parte, Omar García Harfuch y Pablo Vázquez aseguraron que las investigaciones siguen en proceso y aún no terminan.

nro/bmc