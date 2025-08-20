A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador general de asesores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, esto es lo que sabemos sobre las investigaciones:

El asesinato ocurrió minutos después de las 07:00 horas del martes 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan, justo en las inmediaciones del Metro Xola.

Ahí, Ximena esperaba a José, a bordo de su vehículo Audi.

El agresor vestía con una chamarra blanca, chaleco verde y casco, se encontraba en la zona esperando, hasta que observó cuando José Muñoz buscaba abordar el automóvil de Ximena, que se encontraba frente al volante.

Tras disparar en varias ocasiones -según la fiscal Bertha Alcalde fueron 12 en total: ocho contra Ximena y cuatro contra José Muñoz-, el agresor subió a una moto de color negro con placas del estado de Querétaro, en donde ya lo esperaba un cómplice, la misma persona que fue enviada a hacer monitoreo previo, el 14 de mayo.

Video del momento exacto del asesinato de funcionarios del Gobierno de la CDMX Ximena Guzmán y José Muñoz. Foto: Captura de pantalla

“Se detecta por videovigilancia días previos la presencia de una persona en el mismo punto donde fue el ataque que —sigue la investigación en ello— podría haber estado realizando funciones de vigilancia del mismo punto. No se tiene detectada vigilancia en otro punto distinto a ese hasta el momento. Son de las cosas en las que estamos trabajando”, explicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, un día después de la agresión.

La motocicleta fue abandonada a tan sólo 500 metros de los hechos, junto con otros objetos como casco y chalecos.

Otro vehículo, una camioneta Nissan Kicks de color azul, relacionada con los hechos, trasladó a los responsables y posteriormente fue abandonada, pero estaba en calles de la alcaldía Iztacalco.

Autoridades rastrean la ruta de escape de los presuntos implicados

Autoridades capitalinas y federales comenzaron con el rastreo de la ruta de escape de los presuntos implicados, quienes usaron un tercer vehículo, una camioneta Urvan blanca, que salió hacia el Estado de México, justo en el municipio de Tonanitla.

El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador general de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fue un “ataque con alto nivel de planeación y experiencia operativa”, indicaron la fiscal Bertha Alcalde y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.

Ximena Guzmán y José Muñoz, integrantes del equipo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron asesinados a tiros sobre la Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México, el martes 20 de mayo de 2025. Foto: Francisco Rodríguez/EL UNIVERSAL

Los titulares de ambas instituciones señalaron que está identificada la participación de cuatro personas: el sicario y tres más que facilitaron la logística de huida.

Además, la SSC abrió una investigación interna en contra de dos mandos, por la presunta manipulación de indicios.

La policía capitalina anunció también cambios en el sector a una semana de los hechos.

No fabricarán culpables y guardan silencio

A casi un mes del doble asesinato, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, afirmó que no se fabricarían culpables ni se acelerarán las detenciones sin tener las pruebas para probar el delito.

“No vamos a fabricar culpables, no nos vamos a acelerar con las detenciones sin antes tener las pruebas necesarias para probar este delito ante los tribunales”, enfatizó.

En esa oportunidad, reiteró que se guardará sigilo mientras se lleve a cabo la investigación para no comprometer los resultados.

La indagatoria se realiza entre autoridades capitalinas y federales.

Detenciones

Este 20 de agosto, cuando se cumplen tres meses del doble homicidio, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció la detención de 13 personas involucradas, entre ellas tres relacionadas directamente al asesinato de Ximena y José.

En un breve mensaje, que ofreció en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina dio a conocer que la detención se realizó durante un operativo que tuvo lugar la madrugada de este miércoles -en coordinación con el Gobierno federal-, y los detalles se darán en una conferencia hoy a las 17:00 horas.

