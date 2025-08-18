La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que además del informe de Gobierno que presentará ante el Congreso de la Ciudad de México con motivo de su primer año de administración, también tendrá un evento en el Auditorio Nacional.

Así lo adelantó durante una conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

“Vamos a tener dos momentos, uno es el informe ante el Congreso de la Ciudad de México y otro que vamos a hacer en el Auditorio Nacional”, dijo.

Precisó que más adelante dará a conocer las fechas en que realizará dicho informe de Gobierno.

Brugada Molina asumió como titular de la Jefatura de Gobierno el 5 de octubre de 2024, en una ceremonia que tuvo lugar en el Congreso local, tras obtener el triunfo en la elección que se realizó el 2 de junio del año pasado.

