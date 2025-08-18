Más Información

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

DEA lanza Proyecto Portero; va contra los "guardianes de los cárteles"

FGR asegura 120 mil litros de diversas sustancias químicas y armas de fuego en Sinaloa y Sonora; detienen a dos sujetos

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

La jefa de Gobierno, , adelantó que además del informe de Gobierno que presentará ante el Congreso de la Ciudad de México con motivo de su primer año de administración, también tendrá un evento en el .

Así lo adelantó durante una conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

“Vamos a tener dos momentos, uno es el informe ante el y otro que vamos a hacer en el Auditorio Nacional”, dijo.

Precisó que más adelante dará a conocer las fechas en que realizará dicho informe de Gobierno.

Brugada Molina asumió como titular de la Jefatura de Gobierno el 5 de octubre de 2024, en una ceremonia que tuvo lugar en el Congreso local, tras obtener el triunfo en la elección que se realizó el 2 de junio del año pasado.

