La jefa de Gobierno, , celebró la aprobación en el Congreso de la CDMX de las reformas a la para regular los scooters, bicimotos y motocicletas y la de Cultura Cívica para endurecer las sanciones a contra los abusos de los llamados “”.

“Mandar un saludo a los diputados y diputadas por las reformas que hoy se aprobaron, tanto la de Movilidad, como la que tiene que ver con la que regula a los que llamamos franeleros, así que gracias a los diputados y diputadas”, dijo.

Brugada Molina se refirió a las movilizaciones que hubo en el Congreso en contra de la reforma de Movilidad, y dijo que tienen que ver con “las empresas que están detrás”.

Franeleros se han adueñado de las calles en CDMX. Foto: Alberto González/EL UNIVERSAL

“Simplemente es una regulación necesaria que beneficia la seguridad de la población qué utiliza las ciclovías y las banquetas (como son los peatones) y que ahora no podrán circular sobre ellos, pensamos que esta reforma era importante porque ayuda a garantizar en la ciudad orden de quienes pueden y quienes no pueden utilizar algunos espacios para su transpiración”, dijo.

Respecto a la reforma a la Ley de Movilidad, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, afirmó que es un tema de seguridad no sólo para quienes usan scooters y bicicletas sino para los propios peatones y quienes comparten la calle.

“Hay scooters y hay bicicletas eléctricas que sobrepasan los 25 kilómetros por hora, tienen un peso mayor, utilizan las ciclovías y no deben utilizarlas, alcanzan velocidades que pueden poner en riesgo a las personas y por lo tanto generar problemas de salud, accidentes, hechos de tránsito no deseados”, indicó.

Advirtió que los vehículos que rebasen la velocidad tendrán que ser regulados, es decir, sólo se regularán aquellas que puedan considerarse con mayor riesgo para la población.

